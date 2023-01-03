الرئيس رئيسي: لن نتراجع عن الانتقام للشهيد سليماني وذلك سيكون محققا + فيديو

العالم – إيران

وفيما أكد رئيسي ان ذكرى استشهاد قادة النصر تحمل رسائل لكل الأحرار في العالم قال إن الشهيد قاسم سليماني كان شاخصاً في الساحة بقيامه في هيكلة قوات المقاومة.

وفي كلمة له في مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر التي أقيمت في مصلى العاصمة طهران وصف الرئيس رئيسي ذكرى استشهاد قادة النصر بأنها تحمل رسائل لكل الأحرار في العالم.

وقال : فقدنا عظيما ونحن محزونون لفقد هذا القائد الذي كان يعشق البلدان الإسلامية.

وفيما أشار إلى أن الانسان الذي يعمل على بناء نفسه يمكن أن يكون نافعا للمجتمع، أوضح أن الشهيد سليماني قام ببناء نفسه من أجل بناء مجتمعه.

ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها حصيلة جهود المجاهدين في سبيل الله، منوها إلى أن مدرسة الشهيد سليماني جاءت استمراراً لمدرسة الإمام الخميني والامام الخامنئي.. حيث كان الشهيد سليماني يسمى الجمهورية الإسلامية حرما، وقد ترعرع فيه.

وأضاف أن الشهد سليماني كان يريد إزالة الظلم والفساد من المنطقة، وكان شاخصاً في الساحة بقيامه في هيكلة قوات المقاومة.

كما و وصف الشهيد سليماني بأنه كان مؤشرا وأسوة للوحدة، و كان أنموذج مقارعة الاستكبار، مشيفا أن الشهيد سليماني هزم أميركا وداعش وأذنابهما وحطم شوكة أميركا في العالم.

وأشار رئيسي إلى أن الشهيد سليماني كان يحيي الهوية الإسلامية ويرسم تثبيت هذه الهوية، و عمل على حفظ الهوية التي أراد الغرب إزالتها.

وحذر من أن: العدو يسعى إلى إضعاف العقيدة في الشعب، لكن الشعب من خلال مشاركته الأخيرة في الساحات أثبت أنه يسير على نهج المقاومة.

وشدد على أن نهج الشهيد سليماني حاضر وسيتصدى لكل مؤامرات الأعداء حتى النهاية.

وصرح الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي بالقول: "لن تراجع عن الانتقام للشهيد سليماني، وذلك سيكون محققا."

وفي جانب آخر من كلمته لفت إلى أن: المؤامرات التي يحوكها العدو ستتلقى الهزائم فإن الجمهورية الإسلامية ليست ككل الأنظمة.

وأضاف أن: الجماهير تشهد أن العدو تلقى ضربات في كل الحروب، وسوف يهزم في كل الحروب القادمة.

وخلص الرئيس رئيسي إلى القول إن كل ما تمت كتابته في المقالات في وسائل التواصل وما ذكر في الكتب عن فضائل الشهيد سليماني يؤكد العهد والسير على نهجه.

وأكد أن: الشهيد سليماني هو رمز لكل الأحرار في العالم وليس للشعب الإيراني أو الأمة الإسلامية فحسب.