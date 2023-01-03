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مصر توجه تحذيرا للكيان الإسرائيلي

مصر توجه تحذيرا للكيان الإسرائيلي
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بحكومة الإحتلال الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية.

العالم- مصر

وأكدت مصر على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

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