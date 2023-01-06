إليكم طرق لجعل شرب الماء أسهل

العالم - صحة

ويعتبر الحفاظ على الترطيب أحد المكونات الأساسية للصحة الجيدة، لكن الكثير من الناس لا يحبون شرب الماء العادي كثيرًا، لهذا بحثت الكثير من الدراسات عن الطرق الصحية الأخرى لمساعدة الجسم على البقاء رطبا.

قم بتنزيل تطبيق تذكير المياه على هاتفك

سيساعدك هذا على البقاء على المسار الصحيح خلال اليوم ويمنحك "أطفالًا" (رقميًا) عندما تحقق أهدافك المائية.

إضافة النكهة الخالية من السكر

جرب منقوع الفاكهة الخالية من السكر في الماء لجعله أكثر جاذبية. قم بإعداد إبريق في الثلاجة واغمره طوال الليل حتى يتم تبريده لك في اليوم التالي. املأ حافظة بالمشروب المنقوع وخذها معك في كل مكان!

إضافة بعض الفاكهة الطازجة

أضف بعض شرائح الجير والليمون والتوت والأناناس أو البرتقال إلى زجاجة المياه للحصول على نكهة طبيعية. إذا تم حفظ الزجاجة في الثلاجة، فستبقى الفاكهة طازجة لمدة ثلاثة أيام تقريبًا.

تحضير إبريق من الشاي المثلج

هناك العديد من الوصفات الرائعة الخالية من السكر على الإنترنت. يسهم الشاي أيضًا في الحصول على السوائل. يُنقع الشاي الأخضر أو الأسود، في الماء المغلي ثم يبرد طوال الليل على المنضدة قبل وضعه في الثلاجة.

تحضير "سلاش فواكه"

امزج الفاكهة الطازجة والثلج والماء في المنزل في الصباح واشرب لزيادة كمية السوائل التي تتناولها خلال اليوم.

مشروب سريع التحضير

إذا كنت تفضل تحضير مشروب بسرعة دون انتظار فترة لتبريده أو نقعه، يمكنك تحضير شاي الفاكهة باستخدام الماء البارد على الفور. كما يمكنك الاستفادة من عصائر الحمية الجاهزة التي تحتوي على كمية أقل من السكر المضاف.

قبل أن تأكل أي شيء اشرب كوبا من الماء

عوّد نفسك على شرب كوب من الماء قبل كل وجبة خفيفة أو وجبة عادية.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه

تحتوي العديد من الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء. ومن أفضلها التوت والبرتقال والعنب والجزر والخس والملفوف والسبانخ والبطيخ. احتفظ بوعاء مليء بالفاكهة المقطعة لتناول وجبة خفيفة في الثلاجة.

استخدم زجاجة ماء

خذها معك أثناء النهار واحتفظ بها بجوار سريرك طوال الليل.