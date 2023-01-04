أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 04 يناير 2023

اطلاعات..

رئيس الجمهورية .. الشهيد قاسم سليماني كسر الهيمنة الأمريكية في العالم.

ارمان ملي ..

وزير الخارجية .. نواصل بكل جدية متابعة ملف الذين يقفون وراء إغتيال الشهيد سليماني.

ايران ..

حكومة نتنياهو تبدأ مهامها بإنتهاك وزير الأمن ومجموعة مستوطنين صهاينة حرمة المسجد الأقصى.

سياست روز ..

المقاومة الفلسطينية تنذر الكيان الصهيوني بدفع ثمن إنتهاكه حرمة المسجد الأقصى غاليا.

قدس ..

بدء ذوبان جليد العلاقات التركية السورية يثير هلع تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابية.

كيهان ..

قوى المقاومة العراقية .. سنعلن الحرب إذا لم يخرج الأمريكيون بالكامل من العراق.

جوان ..

حركة أنصار الله تؤكد رفضها الحازم لحالة اللاسلم واللاحرب بعد إنتهاء الهدنة باليمن.

خراسان ..

بوركينا فاسو المستعمرة الفرنسية السابقة تمرغ أنف باريس في الوحل بطردها السفير الفرنسي.

ابرار ..

اليابان ترسل للمرة الأولى طائرات مقاتلة لرصد ومتابعة تحركات الأسطول الصيني بالمحيط الهادئ.

وطن امروز ..

ترامب يهدد الحزب الجمهوري بالإنشقاق وتشكيل حزب مواز ما لم يتم ترشيحه بالإنتخابات الرئاسية.

افتاب يزد ..

بريطانيا تدخل العام الجديد بموجة إضرابات واسعة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

مردم سالاري ..

أمريكا تنشر قوات في رومانيا المحاذية لأوكرانيا, وصحف أمريكية تعتبر الحدث إنذارا لروسيا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها(بن غفير يعلن الحرب على القدس )..

كشرت حكومة نتنياهو الجديدة عن انيابها العنصرية العدوانية بشكل صارخ ولم يكد يمضي على تشكيلها سوى نحو اسبوع .

فعلى الرغم من كل التحذيرات الدولية والاقليمية من مغبة انتهاج هذه الحكومة لسياسة تصعيدية تؤدي لإشعال حرب وربما حروب جديدة بالمنطقة ..

"إنتهكت مجموعة مستوطنين صهاينة برئاسة وزير الأمن الداخلي بحكومة نتنياهو إيتمار بن غفير حرمة المسجد الأقصى أمس"

الانتهاك الذي جاء في ظل حمايت جنود الاحتلال, كان اعلانا عمليا من قبل حكومة نتنياهو التي تضم اكثر الاحزاب الصهيونية تطرفا بأن المستقبل سيكون حافلا بتحديات اكثر خطورة للقدس والمسجد الاقصى وللفضة الغربية بشكل عام. ان "بن غفير" الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" يتنافس مع "بلتسئيل سموتريتش " زعيم حزب " "الصهيونية الدينية" على ابداء المزيد من العداء لفلسطين والشعب الفلسطيني, والحزبان يشكلان اساس الحكومة الائتلافية مع الليكود بزعامة نتنياهو, ومن هنا يمكن تصور ما قد يحدث بالمستقبل بوجود حكومة صهيونية لاتعترف بوجود فلسطين و شعب فلسطيني من الأساس..

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت بدورها عن تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانيته في مقالها ( ماذا وراء هذا التصعيد للتطرف والعدوانية ؟) ..

خلال ايام قليلة فقط صعد الكيان الصهيوني من عدوانيته بشكل صارخ عبر شن غارات جديدة على سوريا واستهداف مطار دمشق نفسه وكذلك بانتهاك وزير الامن الداخلي الصهيوني الجديد لحرمة المسجد الاقصى على راس قطعان المستوطنين .

ولعل هناك من يتسائل عن العوامل التي تقف وراء هذا التصعيد .في الواقع يمن القول ..

"إن الكيان الصهيوني تأسس على الظلم وذبح وتشريد الشعب الفلسطيني على يدعصابات إرهابية, وهو إمتداد لتلك العصابات اليوم"

لعل هذا الواقع يفسر كل شيئ, فالعصابات الصهيونية الارهابية وبالتنسيق مع بريطانيا وقوى كبرى اخرى قامت بدور رئيسي في

تأسيس هذا الكيان باربعينيات القرن الماضي عبر ارتكاب مجازر رهيبة بحق الفلسطينيين, وقادة تلك العصابات حكموا الكيان بالتوالي بعدها, وحكومة نتنياهو الحالية هي الاقرب من غيرها من الحكومات الصهيونية الاخرى لامتدادات وجذور تلك العصابات .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( لقاء مرتقب بين أردوغان والأسد )..

اكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا عمر جليك ان موضوع تنظيم لقاء بين الرئيسين اردوغان والاسد بات مطروحا في جدول اعمال الحكومة التركية .

"هذا المسؤول التركي أوضح أن أوان إيجاد جسور إرتباط بدء مفاوضات مباشرة بين البلدين قد آن تماما اليوم "

وتقول تركيا ان هناك لقاءات بين مسؤولين سياسيين وعسكريين اتراك وسوريين الامر الذي يمهد للقاء قمة بين اردوغان والاسد .

على صعيد اخر عبر زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الارهابي ابو محمد الجولاني عن مخاوفه من ان يكون التقارب التركي السوري على حساب هذا التنظيم .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( بن سلمان ومحاولات مسخ الهوية الإسلامية للسعودية) ..

وجهت محافل سعودية معارضة انتقادات شديدة لولي العهد محمد بن سلمان تتهمه فيه بمحاولة تغيير ومسخ الهوية الاسلامية للسعودية .

ان هذه الانتقادات تاتي في الوقت الذي يشهد المجتمع السعودي المحافظ تقليديا ما يشبه هجوما غربيا واسعا يستهدف عاداته وتقاليده والتزاماته بالتعاليم الاسلامية .

"إن ولي عهد السعودية فتح الأبواب على مصراعيها أمام دخول المظاهر الغربية الأكثر سلبية وتهديدا للأعراف الإجتماعية بالسعودية "

فعبر ايجاد مشاريع انمائية طموحة على غرار مشروع "نيوم" السياحي على البحر الاحمر, اعطى بن سلمان الضوء الاخضر لايجاد مراكز ترفيهية يتنافى وجودها مع الاعراف والتقاليد السعودية ومع التزام المجتمع السعودي المحافظ بالمفاهيم الاسلامية, وتبع ذلك السماح بايجاد نوادي تضم بارات لبيع الخمور ولاقامة مهرجانات غنائية دولية بالسعودية, ويسير بن سلمان مؤخرا في طريق افتتاح مسارح بمكة المكرمة والمدينة المنورة الامر يمس من قدسيتهما. ويستخدم القبضة الحديدية بكل معنى الكلمة لإسكات اي اعتراض وانتقاد .

آفتاب يزد ..

حول الاجواء الساخنة بين اسلام اباد وكابول كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها ( باكستان تطلق تهديدات ضد أفغانستان )..

يبدو ان اسلام اباد باتت تدرك مدى خطأ استراتيجيتها بدعم حركة طالبان والتي سهلت على الاخيرة العودة للسلطة بكابول, فتصريحات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لباكستانيين باتت تحمل تحذيرات مبطنة لحكومة طالبان الافغانية مؤخرا .

"إن العلاقات بين إسلام آباد وكابول تتجه نحو التسخين والتصعيد منذ إستئناف حركة تحريك طالبان الباكستانية هجماتها بباكستان "

اسلام اباد تتهم حكومة طالبان الافغانية بدعم حركة تحريك طالبان الباكستانية وبايواء عناصرها والسمح لها باقامة معسكرات في الاراضي الافغانية قرب الحدود الباكستانية.

والمسألة الشائكة هنا هي ان حركة تحريك طالبان ترتبط بوشائج عرقية ومذهبية وثيقة مع نظيرتها طالبان الافغانية, كما ان معقل تحريك طالبان هو منطقة القبائل الباكستنية التي لها امتدادات في الجانب الاخر من الحدود اي في افغانستان .