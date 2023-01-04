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السودان.. الحرية والتغيير تنفي توقيع أي اتفاق سياسي جديد

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن صحة ما تردد عن توقيع اتفاق سياسي جديد في السودان.

العالم - مراسلون

وقال حسن إن ما تردد عن توقيع اتفاق سياسي جديد أربك المشهد السياسي في البلاد، مؤكدا عدم التراجع عن الاتفاق الإطاري الذي وقعه العسكر مع القوى المدنية في ديسمبر الماضي.

وشدد حسن على المضي قدما في تنفيذ مراحل الاتفاق الإطاري، معربا عن أمله في تشكيل حكومة جديدة تتسلم السلطة في شباط/ فبراير لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، وتنتهي بانتخابات ديمقراطية.

وقال مراسل قناة العالم كان من المفترض ان يتم التوقيع على الاتفاق الاطاري بشكل نهائي خلال اسبوعين.

ويرى المراقبين أن هذا الاتفاق ولد ميتا لانه تم الاتفاق عليه بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المركزية فقط.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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