السبب الأساسي في تراجع النفوذ العالمي لأميركا

العالم – مع الحدث

وقال د. عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم هناك تراخي للقضبة الاميركية والدليل علی تراجع الهيمنة الاميركية انها تقاتل للحفاظ علی هذه المكانة وعدم التراجع.

وأشار الی ان الاشتباك مع روسيا امر جديد والاشتباك مع الصين ليس عسكرياً بل هو تجارياً وتكنولوجياً وما ساهم بشكل أساسي في كسر الهجوم الاميركي وتراجعه هي حركات المقاومة في المنطقة.

وأوضح انه عند الحديث عن تراجع الهيمنة الاميركية يجب ان نستحضر حركات المقاومة وعندما نستحضر حركات المقاومة يكون الشهيد قاسم سليماني الابرز في المواجهة مع مشروع الهيمنة الاميركية من العراق الی باقي دول المنطقة.

أكد الخبير بالشؤون الاسرائيلية نهاد أبوغوش ان خطاب السيد حسن نصرالله مفتاح لفهم سبب فشل كيان الاحتلال الاسرائيلي في جميع الحروب التي خاضتها بعد عام 2000.

وأشار ابوغوش الی حديث امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حول ثبات المقاومة والذي ادي الی مشروع الهيمنة الاميركي، حيث كان الهدف من هذا المشروع، كسر وتفكيك محور المقاومة واذا بالمواجهات تأتي بنتائج عكسية.

وقال ابوغوش مفتاح فهم هذا الفشل للمشروع الاميركي في خطاب السيد نصرالله فبعد حروب عام 2000 لم تحقق "اسرائيل" اي انجاز سياسي في معاركها، لماذا؟ لأنها تحارب شعوبا ولاتحارب جيوشاً او انظمة او طبقات حاكمة تخشی علی مصالحها، فالشعوب لاتخاف علی مصالحها ولايمكن استئصال شعب.

ورأی ان سر انتصار المقاومة في المنطقة ان اكثرها تجمع ما بين النظام الرسمي وحركات التحرر والمقاومة وانها ممتدة ولاتقتصر بجغرافيا محدودة بل تتعدی الحدود كقضية فلسطين التي تمتد الی كل منطقة يتواجد فيها جالية عربية او اسلامية او مناصرين لمبدأ الحرية.

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https://www.alalam.ir/news/6496893