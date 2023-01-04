بدء جلسات محاكمة المعارض السیاسي حسن عبد علي في البحرين

العالم - البحرين

وكتب شقيقه موسى عبد علي بتويتر:

"بدأت بتاريخ 3 يناير أولى جلسات محاكمة شقيقي حسن عبد علي في البحرين والذي تم تسليمه من قبل سلطات الكويت بعد القبض عليه في سبتمبر 2022م. قرر أخي انهاء غربته والرجوع للوطن من بعد زيارة الأربعين عبر منفذ العبدلي برا بدولة الكويت."

وقبل أشهر أبدت أوساط حقوقية مخاوف واسعة على حياة ناشط معارض بحريني تم تسليمه قسريا إلى سلطات النظام الخليفي بعد اعتقاله من السلطات الكويتية.

واعتقلت السلطات الكويتيّة المواطن البحرينيّ حسن عبد علي، وأقدمت على تسليمه إلى السّلطات الأمنيّة البحرينيّة، يوم الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.