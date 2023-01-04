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العراق.. القبض على ثلاثة مسؤولين بارزين في 'داعش'

العراق.. القبض على ثلاثة مسؤولين بارزين في 'داعش'
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على ما يسمى بـ"مسؤولة الحسبة" في تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة كركوك. فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال بمسؤول الحسبة لقاطع الفلوجة، ومسؤول التصنيع والتطوير.

العالم-العراق

وقالت الاستخبارات في بيان ، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب، أسفر عن إلقاء القبض على إحدى المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) والتي عملت ما يسمى مسؤولة الحسبة في عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة"، مشيرة إلى "تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".

من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، القبض على مسؤول التصنيع والتطوير ومسؤول الحسبة لقاطع الفلوجة في تنظيم داعش.

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية ومديرية اسايش السليمانية يلقي القبض على مسؤولين بارزين من عناصر عصابات داعش الارهابية كل من :

الارهابي : ص ع ح ، المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة

المتهم : ع ع ح المرعاوي المكنى (ابو سند) مسؤول التصنيع والتطوير".

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العراق.. القبض على ثلاثة مسؤولين بارزين في 'داعش'