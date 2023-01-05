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قيادي بالجهاد: سليماني والمهندس مثّلا كابوساً مرعباً للعدو الصهيوني

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر حبيب، ان الشهيدين الكبيرين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس، مثّلا كابوساً مرعباً لامريكا وللكيان الصهيوني.

خاص بالعالم

وقال الشيخ حبيب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العدو الصهيوني والامريكان اعتقدا انهما باغتيالهما القائدين سليماني والمهندس فان المقاومة ستضعف وسيتلاشى محور المقاومة، لكن الواقع اثبت على ان المقاومة في تصاعد مستمر سواء على صعيد المحور ضد الهيمنة الامريكية في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين.

واوضح الشيخ حبيب، ان ما يدور على صعيد الضفة الغربية من معارك يخوضها المجاهدون في مواجهة المحتل الصهيوني، ادت الى منع القوات الصهيونية دخول مدن الضفة كما في السابق، مشيراً الى انه حتى في القدس تدور هناك معركة حقيقية يخوضها الشعب الفلسطيني لمواجهة الاجرام الصهيوني، مؤكداً ان العدو الصهيوني فشل فشلاً ذريعاً في مخططه باغتيال القائدين العظيمين، بعد استنهاض وتصاعد المقاومة والتي مثلت كابوساً مرعباً للعدو الصهيوني.

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