إصابة جندي صهيوني في 26 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تم"رصد 26 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، أدت لإصابة جندي" إسرائيلي".

وأصيب جندي صهيوني بعد إطلاق النار على قوات الاحتلال وتفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات ناسفة في حاجز الجلمة، وخلال اقتحام بلدة الزبابدة في جنين.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وأحرق الشبان الثائر مركز شرطة الاحتلال في صور باهر بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة.

كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال، وألقوا 6 زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين بشكل متكرر في أوقات مختلفة، قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بالخليل.

واندلعت مواجهات في 9 نقاط، شهدتها مناطق القدس وأريحا والخليل وجنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين "معطى"، مقتل (31) صهيونيا أغلبهم من الجنود وأصيب أكثر من (525) آخرين؛ جراء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار، و(37) عملية طعن أو محاولة طعن، و(18) عملية دهس أو محاولة دهس إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.