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حماس: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بنابلس ودماء الشهداء لن تذهب هدرا

حماس: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بنابلس ودماء الشهداء لن تذهب هدرا
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الدكتور رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الخميس ان " الاحتلال ارتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمه بقتله للشهيد الفتى عامر أبو زيتون 16 عاما خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة بنابلس".

العالم- فلسطين

وقال رضوان ان "دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى وقودا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة وستكون لعنة على الاحتلال".

ووجه "التحية للمقاومة الباسلة ولأبناء شعبنا في مخيم بلاطة البطولة ونابلس جبل النار وجنين أيقونة المقاومة وستبقى الضفة خزانا للمقاومة".

دعا أهل الشعب الفلسطيني للرد على هذه الجريمة بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

وكان الفتى عامر أبو زيتون (١٦ عاماً) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة فجر اليوم الخميس.

وقالت المصادر: إن قوة خاصة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت عدة منازل وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، الذي أسفر عن ارتقاء الفتى أبو زيتون.

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