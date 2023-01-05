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سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس -كتيبة نابلس، اليوم الخميس، عن" تصديها لقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس بصليات كثيفة من الرصاص".

العالم- فلسطين

وقال السرايا في بلاغ عسكري: " بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم الخميس من استهداف قوات وآليات الاحتلال في محيط «مخيم بلاطة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأضافت "كما خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة في عدة محاور أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام".

نص بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ"

التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس بصليات كثيفة من الرصاص

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات وآليات الاحتلال في محيط «مخيم بلاطة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

كما خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة في عدة محاور أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس

الخميس 5/يناير/2023م

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