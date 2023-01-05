مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

العالم- فلسطين



ففي القدس العاصمة، اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الأسير المحرر رائد مطير، ونجله صامد، بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله والعبث في محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى علي عطون، شقيق الأسير محمد عطون المعتقل منذ أسبوعين، بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب المدينة المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر لم تعرف هويته بعد من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، عقب مواجهات اندلعت في المكان.

وفي سياق متصل، استدعت قوات الاحتلال المقدسيين عدنان الكركي، وخالد الزير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للتحقيق معهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، أربعة مواطنين فلسطينيين: سامر مصطفى البرغوثي، ونجله باسل، من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، وقصي قطش، ومحمد عمار، من قرية يبرود شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين: لؤي راتب ابحيص (26 عاما) من بلدة يطا جنوب المدينة، واشرف حسن العواودة من قرية كرمة جنوب المدينة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد صائب عباهرة، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وبيت قاد شمال شرق المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.