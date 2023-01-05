القضاء العراقي يتوعد بمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر

خاص بالعالم

وقال: ان مسؤولية القرار في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة، لذا فان القضاء لن يتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في هذه الجريمة بأي شكل من الاشكال اي كان منصبه وموقعه، ومصداق ذلك صدر مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الذي اعترف علناً انه من امر بارتكاب هذه الجريمة.

هذا وقد اقيم في العاصمة العراقية بغداد حفل تأبيني رسمي في ذكرى استشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس بحضور رؤساء مجالس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى وممثل عن رئيس الجمهورية وقيادات سياسية وأمنية.

وفي كلمة له، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جريمة اغتيال قادة النصر اعتداء صارخا على الأرض والسيادة العراقية، وقال إن تداعيات الجريمة كادت تؤدي الى تهديد الأمن في المنطقة.

بدوره قال ممثل الرئيس العراقي عبدالله العلياوي إن التحقيق بالجريمة يجب أن يكون ضمن أوليات البلاد، ودعا الى تحقيق العدالة في هذه القضية.

