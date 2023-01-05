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شاهد/لماذا تعزف العوائل السعودية عن حفلات هيئة الترفيه؟

شاهد/لماذا تعزف العوائل السعودية عن حفلات هيئة الترفيه؟
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هيئة الترفيه السعودي لاقامة الحفلات الماجنة وتسهيل الخمور ويتساءلون لماذا أغلب العوائل السعودية يعزفون عن حفلات الترفيه.

العالم- السعودية

ونقلت حسابات سعودية على تويتر فيديو لرجل سعودي يوضح لماذا لا يحضر اهله للحفلات التي تقيمه هيئة الترفيه السعودية مثل ميدل بيست:

"لا يمكن أن أحضر بناتي أو زوجتي إلى حفلات #هيئة_الترفيه ... مواطن سعودي يعطي السبب الحقيقي لعزوف أغلب العوائل على حفلات الترفيه كالتي حصلت في الـ #ميدل_بيست وغيرها #ماذا_قدمت_الترفيه_للمواطن

سعودي

وفي تغريدة اخرى نشر الناشطون فيديو لمسن سعودي يشتكي عدم امتلاكه لسكن فيما يوزع ابن سلمان الاموال على الراقصات والمغنيات والليالي الحمراء.

سعودي

كما يوجه مواطن سعودي في مقطع فيديو تساؤلات إلى #هيئة_الترفيه ويقول ماذا_قدمت_الترفيه_للمواطن:

سعودي

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