شاهد/لماذا تعزف العوائل السعودية عن حفلات هيئة الترفيه؟

العالم- السعودية

ونقلت حسابات سعودية على تويتر فيديو لرجل سعودي يوضح لماذا لا يحضر اهله للحفلات التي تقيمه هيئة الترفيه السعودية مثل ميدل بيست:

"لا يمكن أن أحضر بناتي أو زوجتي إلى حفلات #هيئة_الترفيه ... مواطن سعودي يعطي السبب الحقيقي لعزوف أغلب العوائل على حفلات الترفيه كالتي حصلت في الـ #ميدل_بيست وغيرها #ماذا_قدمت_الترفيه_للمواطن

سعودي

وفي تغريدة اخرى نشر الناشطون فيديو لمسن سعودي يشتكي عدم امتلاكه لسكن فيما يوزع ابن سلمان الاموال على الراقصات والمغنيات والليالي الحمراء.

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كما يوجه مواطن سعودي في مقطع فيديو تساؤلات إلى #هيئة_الترفيه ويقول ماذا_قدمت_الترفيه_للمواطن:

سعودي