هل اقتربت ساعة الانفجار بين الانتقالي والسعودية؟ 

العالم - المشهد اليمني

وتاتي هذا التطورات في ظل تسابق وتنافس تام بين الامارات والسعودية على سيطرتها على هذه المناطق.

هذا وشهدت مدينة عدن خلال اليومين الماضيين استنفارا وانتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاءت هذه الخطوة، بعد ساعات قليلة من وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات السعودية تشمل معدات عسكرية ومدرعات إلى المدينة قادمة من منفذ الوديعة الحدودي.

الى ذلك قالت مصادر من عدن ان الامارات ومليشيات تابعة لها تعمل على التمدد في سواحل محافظتي حضرموت والمهرة مشيرة الى انزال الامارات قوات عسكرية هناك.

فهل فعلا هناك اختلاف بشين الانتقالي والسعودية؟ وهل يستطيع الانتقالي الوقوف في وجه السعودية؟ وماذا عن دور الامارات فيما يحصل؟ هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج المشهد اليمني مع كل من الناشط السياسي سمير المسني و الاعلامي اليمني طالب الحسني.

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