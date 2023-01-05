الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هل اقتربت ساعة الانفجار بين الانتقالي والسعودية؟ 

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

 من جديد عاد التوتر بين قوات الانتقالي الجنوبي وقوات تابعة للسعودية في مدينة عدن جنوب اليمن الى الواجهة حيث قالت مصادر يمنية ان السعودية تسعى الى طرد قوات الانتقالي بشكل نهائي من مدينة عدن واحلال مليشيات طارق عفاش ومليشيات سلفية اخرى تابعة لها في المدينة.

العالم - المشهد اليمني

وتاتي هذا التطورات في ظل تسابق وتنافس تام بين الامارات والسعودية على سيطرتها على هذه المناطق.

هذا وشهدت مدينة عدن خلال اليومين الماضيين استنفارا وانتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاءت هذه الخطوة، بعد ساعات قليلة من وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات السعودية تشمل معدات عسكرية ومدرعات إلى المدينة قادمة من منفذ الوديعة الحدودي.

الى ذلك قالت مصادر من عدن ان الامارات ومليشيات تابعة لها تعمل على التمدد في سواحل محافظتي حضرموت والمهرة مشيرة الى انزال الامارات قوات عسكرية هناك.

فهل فعلا هناك اختلاف بشين الانتقالي والسعودية؟ وهل يستطيع الانتقالي الوقوف في وجه السعودية؟ وماذا عن دور الامارات فيما يحصل؟ هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج المشهد اليمني مع كل من الناشط السياسي سمير المسني و الاعلامي اليمني طالب الحسني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في الحديدة

دعوة للخروج الجماهيري في مسيرات "الحصار حرب" في ارجاء اليمن

الجبهة الوطنية الجنوبية في اليمن تعلن رفضها لصفقة بيع ميناء قشن بمحافظة المهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنقرة تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-01-2023

بالفيديو.. الأوساط اليمنية تندد بصفقة بيع ميناء"قشن"لشركة إماراتية

هل اقتربت ساعة الانفجار بين الانتقالي والسعودية؟ 

شاهد بالفيديو... هكذا المقاومة الفلسطينية في الضفة أدخلت الرعب في قلوب الصهاينة

شاهد.. خوف الصهاينة من المقاومين الفلسطنيين في الضفة