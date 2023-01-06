عام جديد على اللبنانيين ومازالت العملة الوطنية في انهيار

العالم – استوديو بيروت

وسلط البرنامج الضوء على الازمة المستفحلة في لبنان وأسبابها مازالت على حالها والشباك السياسي مستمر والشلل في المؤسسات الدستورية لا يشي بانتظام قريب والحوار غائب الا من بعض الثنائيات الجانبية التي ربما تكون أفضل من الصمت التام.

كل هذا يحصل في بلد اعتاد ساسته أن ينتظروا كلمة السر الخارجية لطرح أكثر القضايا الداخلية خصوصية فما الذي يؤخر كلمة الخارج وعلام تبني عواصم القرار مواقفها، وهل مازال هذا لبنان الصغير ماليء الدنيا وشاغل الناس أم هي اوهام اللبنانيين وتمنياتهم.

وبحث البرنامج في العام الجديد الذي يأتي على اللبنانيين ومازالت العملة الوطنية في انهيار وفي أسوأ حالاتها وما زالت الأزمة مستفحلة وما زال الشباك السياسي محتدم وما زالت المؤسسات الدستورية غير منتظمة وحول ما استجد في هذا المشهد السياسي، أكدت الاعلامية والكاتبة السياسية رندلي جبور من بيروت بعدم وجود مؤشرات جدية وكبيرة توحي بأن تغييرا ما سيحصل على الساحة الداخلية ولكن هناك بعض الخروقات التي يمكن أن نقرؤها ولو بحذر وتأن.

وأشارت جبور الى أن المتغير الأول هو بعض الحوارات التي سميتها في المقدمة حوارات ثنائية جانبية ولكنها في الحقيقة حوارات لها معنى لأن هنالك أشخاص يلتقون بخصومهم ويبحثون بالأسماء الرئاسية ولقاءات لافتة مثل بين التركي وحزب الله وبين التيار الوطني الحر والاشتراكي.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة مرور 3 اعوام على استشهاد قائد فيلق القدس الحاج الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قائلا:" يجب ان نعود الى بعضنا البعض، ‏طالما دعونا الى حوار داخلي، ثنائي وثلاثي، بعض اللقاءات الثنائية التي ‏حصلت في الاسابيع الماضية هي من وجهة نظرنا هي لقاءات جيدة ومطلوبة، ‏ونحن نُؤيد ذلك، يوجد بعض اللبنانيين يأخذونها على اللعب وعلى الكيد ‏السياسي، نحن لا نرى الأمور بهذا المنظار، بالعكس هذا ما نتمناه، ان يحصل ‏لقاءات ثنائية وثلاثية وحوارات، طالما لا يُمكن حتى الآن ان يحصل حوار ‏جامع بالطريقة التي دعا إليها دولة الرئيس نبيه بري، حسنا، المزيد من الحوار ‏والمزيد من اللقاء، وانا اقول لكم لا تنتظروا الخارج، لا نتنظرو الخارج، والكثير مما ‏يُكتب في وسائل الاعلام حتى عن دور فرنسي وعن دور قطري وعن دور لا أعرف ماذا.. يوجد مبالغات ‏كبيرة جداً بحسب معلوماتنا، الأصل هنا".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- الاعلامية والكاتبة السياسية رندلي جبور من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...