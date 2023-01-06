نائب عراقي: الموازنة القادمة ستكون الأكبر في تاريخ البلد

العالم - العراق

وقال الشمري في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي بثته "السومرية" الفضائية، ان "تأخر إقرار الموازنة هو تأخر ارسال الحكومة للموازنة الى البرلمان"، موضحا ان "أعضاء مجلس النواب عازمون على استمرار عملهم لإقرار الموازنة حال وصولها من الحكومة".

وأضاف: ان "المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني والمخابرات إضافة الى الصحوات بلغ عددهم بحدود 107 الاف وتمت اعادة 78 ألفا منهم وتم تخصيص مبالغ لهم ضمن قانون الامن الغذائي بحدود 300 مليار تكفيهم لسنة واحدة"، مشيرا الى ان "الموازنة القادمة ستكون الأكبر في تاريخ العراق وبحدود 200 ترليون دينار، بسبب الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط واعتقد ان الموازنة ستوفر لهم تخصيصات كافية".