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بمناسبة حلول عيد تأسيسه في 6 كانون الثاني..

السيد الصدر: لا بد من حفظ حقوق الجيش العراقي

السيد الصدر: لا بد من حفظ حقوق الجيش العراقي
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الجمعة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،على ضرورة حفظ حقوق الجيش العراقي.

العالم - العراق

تغريدة السيد الصدر جاءت متزامنة مع حلول ذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني، حيث قال السيد الصدر في تغريدته: إن "عيد الجيش عيد الوطن، وقدسية الجيش من قدسية الوطن وهيبة الجيش من هيبة الوطن".

وأضاف، أن "الجيش سور الوطن، والملازم ملازم للوطن"، مبينا أن "النقيب محب للوطن، والرائد رائد في حب الوطن".

وأشار الصدر الى أن "المقدم مقدم في حب الوطن، والعقيد معتقد بحب الوطن"، مستدركا أن "العميد عمود الوطن واللواء لواء يعلو للوطن".

ولفت الى أن "الفريق لا يفرق بين أبناء الوطن، والجنود أسود للوطن"، مؤكدا ان "كل الجيش للوطن.. #فجيشنا_أولاً".

وتابع زعيم التيار الصدري قائلا: أن "لا صوت فوق صوت الجيش، ولا بد من حفظ حقوقه ما دام في خدمة الوطن والشعب".

وختم بوسم، "#فالجيش_والشعب_معاً، لمستقبل يعمه السلام والأمان والعدل".

وختم السيد الصدر تغريدته بعبارة (أخوكم في الوكن مقتدى الصدر)

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