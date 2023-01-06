الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصومال: إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى

الصومال: إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي، في إقليم شبيلي الوسطى.

العالم- إفريقيا

وأفاد بيان للقوات المسحلة الصومالية بأنها "أحبطت هجوما إرهابيا في منطقة هلولي غاب التابعة لإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي الإقليمية"، بحسب وكالة أنباء الصومال.

وأوضحت القوات المسلحة أنها" تصدت، بمعاونة السكان المحليين، لهجوم لميليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأشار الجيش الصومالي إلى أنهم" ألحقوا أضرارا جسيمة ضد المتشددين، فضلا عن إحكام السيطرة على المنطقة".

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة فى محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.

روابط ذات صلة

9 قتلى بانفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

الصومال: قوات الأمن تستعيد السيطرة على عدة مناطق بإقليم شبيلى السفلى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرة"حرية كرامة ديمقراطية"- 2014

وزير الثقافة الايراني يصل العاصمة الموريتانية

مساء اليوم الجمعة ... انطلاق حملة تغريدات للتنديد باستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني

الخارجية الأردنية: نتابع حادثة فقدان طالب أردني في بريطانيا

شاهد بالفيديو... للعام الخامس على التوالي.. افغانستان تتصدر قائمة البلاد الغير آمنة

الصومال: إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى