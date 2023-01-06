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للعام الخامس على التوالي.. افغانستان تتصدر قائمة البلاد الغير آمنة

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصدرت أفغانستان للعام الخامس على التوالي قائمة البلاد الغير آمنة طبقا لتقرير السلامة العالمي الذي تصدره معهد الأقتصاد والسلام.

العالم - مراسلون

تلى افغانستان على القائمة اليمن وسوريا وروسيا وجنوب السودان. على ان القاسم المشترك لجميع هذه الدول بانهم ضحايا للارهاب الذي زرعه الغربيين، ارهابا فتك بالأسر الأفغانية واخذ منهم اعز ما يملكون.

ومع وصول طالبان للحكم في أغسطس/ آب ٢٠٢١ وانتهاء حالة الحرب التي استمرت لعقود وتراجع مؤشرات الجرائم رغم أنها لا تزال من بين الاسوء وفقًا للمعايير العالمية الا ان الإرهاب ما زال السبب الأول في تصدر أفغانستان للقائمة، والمجموعات الإرهابية تستغل حداثة عهد أجهزة الامن الطالبانية في تنفيذ مخططاتهم المشؤومة.

يرمي المحللون للعامل المشترك الذي افقد هذه البلاد أمنها وأمانها ويقول الأفغان الأسباب كثيرة وأهم أسباب انعدام الأمن في بلادهم هي الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تحولت حياتهم الى جحيم سواء وقت ما كانت هي وحلفائها في البلاد او الان بعد خروجهم الغير المسؤول من البلاد.

اذن لا جديد فهو الإرهاب يهدد امن افغانستان حتى وبعد ان حطت الحرب أوزارها، وبحسب الخبراء فان طالبان امام اختبار هام لتثبيت الامن والاستقرار واقتلاع جذور المشكلة التي زرعها الامريكيون.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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