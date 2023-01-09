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السحلب مشروب الشتاء الفاخر له قيمة صحية لا تضاهى

السحلب مشروب الشتاء الفاخر له قيمة صحية لا تضاهى
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تحظى المشروبات الساخنة والدافئة بشعبية كبيرة في فصل الشتاء، حيث يفضل الناس تناولها بحثاً عن الدفء والطعام اللذيذ، ومن أشهر هذه المشروبات السحلب.

العالم -منوعات

والسحلب مشروب شعبي، يمكن صنعه بسهولة من مسحوق نشوي ناعم، يضاف إليه مسحوق القرفة وجوز الهند واللوز من باب إعطائه نكهة محببة.

ويتميز مشروب السحلب بغناه بالكالسيوم، الذي يساعد على الحفاظ على قوة العظام، كما يعزز صحة العضلات والمفاصل، ويعتبر المشروب الشهي مفيداً في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، كونه مضاداً للإسهال، ومريحاً للمعدة.

ومن الأشياء التي لا يعرفها معظم الناس، أن مشروب السحلب يستخدم في علاج البواسير الشرجية، وخاصة النزيف المرافق، كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من الزيوت الطيارة التي تتمتع برائحة زكية ومذاق لذيذ، وهذه الزيوت فعّالة في تحسين الحالة المزاجية، والاسترخاء، والتخلص من التوتر والقلق الناتجين عن ضغوط الحياة.

ويعد السحلب، أيضاً، مفيداً في علاج مشاكل الرحم عند النساء، وأبرزها نزيف الرحم، لمساهمته السريعة في وقف النزيف.

ومن فوائده الصحية الأخرى، مساهمته في علاج قرحة المعدة، ومشكلات القولون، عدا كونه مفيداً للمرأة الحامل، بسبب غناه بنسبة كبيرة من الكالسيوم، ويعمل على تقوية العظام لدى المرأة الحامل والجنين.

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