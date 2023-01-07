إنفانتينو يرحب بافتتاحية كأس دول الخليج الفارسي لكرة القدم في البصرة

العالم - لبنان

وأضاف : أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم التنافسية قد عادت أخيراً إلى العراق لانه بلد محب لكرة القدم.

وتابع في مقابلة صحفية: كرة القدم هي السعادة وهي تمنح الأمل لكثير من الناس ولبلد بأكمله، وإن امتلاء الملعب والأجواء الرائعة في البصرة الليلة شهادة على ذلك.

كما هنأ إنفانتينو العراق والاتحاد العراقي لكرة القدم على الترحيب الحار وعلى جميع الجهود التنظيمية لهذه الكأس.

يذكر أنه اكتظت مدينة البصرة بالعراق على نحو غير مسبوق، منذ ثمانينيات القرن الماضي، بآلاف من الوفود الرياضية والمشجعين تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الخليج الفارسي لكرة القدم، للمرة الثانية في العراق، منذ 44 عاماً.