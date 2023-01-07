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من هو العميد "رادان" قائد قوى الامن الداخلي الجديد؟

من هو العميد
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أصبح العميد أحمد رضا رادان ، المولود عام 1963 ، والذي كان نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي بين عامي 2008 و 2014 ، القائد العام لقوى الأمن الداخلي في البلاد اعتبارا من اليوم وذلك بمرسوم من قائد الثورة الاسلامية القائد العالم للقوات المسلحة اية الله السيد علي خامنئي.

العالم - ايران

وبدأ العميد رادان نشاطه العسكري عام 1980 كمتطوع في قوة التعبئة الشعبية (البسيج )، ثم انتقل إلى حرس الثورة الإسلامية وكان عضواً في الحرس خلال فترة الدفاع المقدس ( الحرب العراقية المفروضة من قبل النظام البعثي البائد على إيران) .

بعد الحرب ، انتقل إلى قيادة الشرطة وكان مسؤولا عن قيادة شرطة كردستان من 1997 إلى 2000 ومن 2000 إلى 2004 قائد شرطة سيستان وبلوشستان وخراسان .

ومن عام 2004 وحتى 2005 كان قائد شرطة محافظة خراسان الرضوية .

تم تعيينه في قيادة شرطة العاصمة طهران عام 2006 وعمل في هذا المنصب حتى عام 2008. في عام 2000 ، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة المسؤولين الخاضعين للحظر.

هذا وتم تعيين العميد رادان في منصب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية لقوى الامن الداخلي في 2014 ، وفي هذا المركز قام بنشر كتب إستراتيجية لأنشطة الشرطة في البلاد.

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من هو العميد "رادان" قائد قوى الامن الداخلي الجديد؟

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