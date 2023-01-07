وزارة الصحة : 107 اصابة وحالتان وفاة جديدة بكورونا في إيران

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و561 الفا 808 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و706 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و336 الفا و407 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و190 الفا و91 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل اعلنت اللجنة المركزية لمكافحة كورونا في ايران، انه بعد الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.