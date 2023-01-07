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اتباع السعودية في لبنان مثلهم كمثل "الخروف" الذي أقنع نفسه بأنه أسد!

اتباع السعودية في لبنان مثلهم كمثل
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

علق الناشط والاعلامي اللبناني، خليل نصرالله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تصريحات التي تخرج من اتباع السعودية في لبنان.

العالم - لبنان

وغرد قائلا: ""على ضوء كثرة كلامهم وتصريحاتهم، إن اتباع السفارة السعودية في لبنان مثلهم كمثل الخاروف الذي أقنع نفسه بأنه أسد ويريد إقناع الناس بذلك.عذرا من الخاروف".

يذكر أن السعودية تسعى منذ عقود التدخل في القضايا اللبنانية وفي معاركه الإنتخابيّة بكل قوتها. كما تسعى رياض "لإخضاع" المسؤولين اللبنانيين لتنفيذ أجنداتها الإقليمية والدولية.

ويرى المحللون السياسيون ان أحد الأسباب الرئيسية للشغور الرئاسي سببه التداخلات الخارجية سواء من السعودية وامريكا.

والجدير ذكره أنّ البرلمان اللبناني فشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للبنان، في ظل انقسام سياسي حاد بين القوى اللبنانية التي تعجز عن إيصال مرشحها إلى الرئاسة، وسط انهيار اقتصادي شامل.

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