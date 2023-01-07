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العميد أشتياني: وزارة الدفاع تدعم قيادة قوى الامن الداخلي بما يحقق راحة وأمن الشعب

العميد أشتياني: وزارة الدفاع تدعم قيادة قوى الامن الداخلي بما يحقق راحة وأمن الشعب
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير الدفاع في رسالة بتعيين العميد احمد رضا رادان في القيادة العامة للشرطة وكتب : بينما نحقق مهمتنا الذاتية في دعم القوات المسلحة ، نعلن استعدادنا الكامل للتعاون المستمر والوثيق مع جهاز قوى الامن الداخلي في كافة المجالات في البلاد .

العالم - ايران

وبعث وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا أشتياني ، رسالة هنأ فيها أحمد رضا رادان على تعيينه قائدا عاما لقوى الامن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وافاد بان تعيين معاليكم بمنصب القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الايرانية من قبل القائد العام للقوات المسلحة سماحة الإمام الخامنئي (مُدْ ظله العالي) دليل على كفاءتكم والتزامكم والثقة بكم وسجلك الخدمي ، و من الله عز وجل أتمنى لكم المزيد والمزيد من التوفيق في القيام بهذه المسؤولية الهامة .

واوضح انه مما لا شك فيه ، أن خبراتك الإدارية القيمة خلال فترة الدفاع المقدس وأيضًا شغل وظائف مختلفة في قيادة قوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الايرانية ستكون رائدة وفعالة في مهمتك الجديدة.

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العميد أشتياني: وزارة الدفاع تدعم قيادة قوى الامن الداخلي بما يحقق راحة وأمن الشعب