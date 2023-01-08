ايران مستعدة لاستضافة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجزائر

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين مساء السبت ، تناول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية وقضايا العالم الاسلامي ومنها تدنيس الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك وقيام مجلة فرنسية بالاساءة للقيم الاسلامية.

واعتبر الوزير امير عبداللهيان في هذا الاتصال ان العلاقت بين البلدين تجري بصورة جيدة وتمضي نحو مزيد من التعزيز والتمتين مبديا استعداد ايران لاستضافة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجزائر في القريب العاجل.

وفي معرض اشارته الى تدنيس حرمة المسجد الاقصى على يد الكيان الصهيوني وكذلك اساءات المجلة الفرنسية للقيم الاسلامية والمرجعيات الدينية ، دعا امير عبداللهيان الى انشاء آلية قانونية ودولية مؤثرة لوقف الاساءة الى القيم الدينية والاماكن المقدسة.

كما ابلغ امير عبداللهيان نظيره الجزائري بتحيات رئيس الجمهورية الايرانية لنظيره الجزائري، موجها الدعوة لوزير الخارجية الجزائري للقيام بزيارة ايران.

من جانبه ادان وزير الخارجية الجزائري في هذا الاتصال الهاتفي قيام الصهاينة بتدنيس المسجد الاقصى وكذلم ما قامت به المجلة الفرنسية مؤكدا ضرورة رفع مستوى التعاون بين الدول الاسلامية في المحافل الدولية ومنها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي لمواجهة مثل هذه الاعمال.

كما ابدى الوزير لعمامرة استعداد بلاده لمزيد من التشاور السياسي بين البلدين.

وابلغ وزير الخارجية الجزائري في هذا الاتصال تحيات الرئيس الجزائري لكبار المسؤولين الايرانيين ، ووجه دعوة للوزير امير عبداللهيان للقيام بزيارة الى الجزائر.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قددعا ايضا في شهر نوفمبر الماضي وخلال استقباله مبعوث الجزائر الخاص بشؤون الامن الدولي "احمد بن يمينة" في طهران، الى توسيع التعاون الايراني الجزائري، بما يرقى الى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الايراني في ذلك اللقاء مواقف القادة السياسيين في ايران والجزائر، متقاربة ببعضها الاخر حيال العديد من القضايا؛ مؤكدا على تطوير التعاون العلمي والسياحي والبرلماني، في ضوء العلاقات السياسية الرفيعة بين البلدين.