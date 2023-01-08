تشكيل لجنة لتحديد أولويات البنى التحتية والخدمات التي تحتاجها مدينة الكاظمية

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، وفدا من أهالي مدينة الكاظمية المقدسة ووجهائها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي".

وأضاف البيان، أن " السوداني استمع إلى عرض من الوفد تضمن أبرز المعوقات الخدمية والاحتياجات في مجال البنى التحتية التي تعاني منها المدينة، وما يتبع ذلك من تأثيرات على مركزها الديني والثقافي، فضلاً عن كونها وجهة لزائري العتبة الكاظمية المقدسة، وضريح الإمامين الكاظمين عليهما السلام".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، والدوائر المعنية، تلتقي بأهالي المدينة وتحدد الأولويات الضرورية من الخدمات البلدية والبنى التحتية المطلوبة، وتقدم الحلول المناسبة لأهم مشاكلها.

وتابع البيان، أن " السوداني وعد بزيارة الكاظمية المقدسة في أقرب فرصة، والاطلاع عن كثب على متطلباتها الأساسية".

وختم البيان، أن "وفد أهالي الكاظمية عبر عن تثمينه لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمدينة، وما تحمله من أهمية دينية وتراثية، وكذلك عبر عن تقييمه العالي لحملة التأهيل والإعمار العاجلة التي وجه بها سيادته لمستشفى الكاظمية التعليمي، وافتتاحه العمل بكامل أقسامه وأجنحته وخدماته الصحية".