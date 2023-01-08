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قاليباف: إساءة المجلة الفرنسية دليل على فشل مشروع اعمال الشغب الأخيرة

قاليباف: إساءة المجلة الفرنسية دليل على فشل مشروع اعمال الشغب الأخيرة
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الايراني، محمد باقر قاليباف، ان إساءة المجلة الفرنسية الى قائد الثورة الاسلامية، دليل على عدم وجود منطق في الغرب وفشل مشروع أعمال الشغب الأخيرة.

العالم - ايران

وقال قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامية اليوم الأحد: ان مأساة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية ومقتل مجموعة من مواطنينا الاعزاء الذين كانوا عمومًا من النخب الشبابية وصناع المستقبل في البلاد، لا يزالون كما هو الحال في اليوم الاول يحز في نفوسنا ونفوس الشعب الايراني الشريف.

واضاف: مرة أخرى، أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا على فقدان هؤلاء الأعزاء وأعبر عن أعمق مواساتي لهم، ومن المؤمل أنه مع استكمال عملية المتابعة القضائية لملف هذه الحادثة التي تجري بناء على أوامر قائد الثورة ، بالتعاون مع الجهات المسؤولة والمؤسسات ذات الصلة وحضور أهالي الضحايا وممثليهم، الاستجابة لدعوى أسر شهداء هذا الحادث في إطار القانون وبالشكل المناسب.

وفي جانب آخر من حديثه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إن إساءة المجلة الفرنسية لقائد الثورة هو دليل على غياب منطق جبهة الغرب ومؤشر على فشل مشروع اعمال الشغب الاخيرة.

واضاف: لقد استخدم أعداء الثورة الإسلامية كل امكانياتهم السياسية والاقتصادية والدولية والإعلامية والأمنية، واستهدفوا ركيزة هذا البلد ، قائد الثورة الحكيم والمحبوب، بهجماتهم الجبانة، لكن الشعب الإيراني النبيل والشريف، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية، وعلى حد قول الشهيد سليماني، حافظوا على الجمهورية الإسلامية وأحبطوا خطة أعداء بلادهم، والآن بعد أن فشلوا في هذا المشروع، وبدافع اليأس لجأوا إلى الإهانات السخيفة، لكن من الواضح أن مثل هذه التصرفات ستقوي عزيمة الشعب الإيراني على التحرك نحو استقلال البلاد وتقدمها.

وفي الختام قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: من الضروري أن تواصل وزارة الخارجية الإيرانية إجراءاتها باقتدار ضد الحكومة الفرنسية، حتى يفهم الجميع أنه لا يُسمح لهم بإلاساءة الى الرموز والمعتقدات الوطنية للشعب الايراني.

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