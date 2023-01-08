قائد الحرس الثوري يزور ضريح الشهيد سليماني

العالم - ايران

وحيا اللواء سلامي في هذه الزيارة ذكرى 1111 شهيدًا يرقدون في "روضة الشهداء" في كرمان وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.

ورافق القائد العام للحرس الثوري، في هذه الزيارة، مساعد الشؤون التنسيقية لرئيس منظمة تعبئة المستضعفين ومجموعة من القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين.

ووصل اللواء سلامي إلى كرمان للمشاركة في الملتقى الختامي للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني (عشرة المقاومة)، والذي سيعقد اليوم الأحد، في مسجد الإمام علي (ع) في كرمان.

وكان قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ومرافقيهما يوم 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في ضربة جوية اميركية غادرة بصاروخ اطلق من طائرة مسيرة استهدفت مركبتهم حين خروجهم من مطار بغداد.