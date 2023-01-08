مراحل تأجيل مشروع ’مترو الرياض’.. هكذا سيحول بن سلمان المنطقة الى اوروبا؟!

العالم - السعودية

وغرد حساب "صوت الناس" حول الموضوع " البداية كانت في ٢٠١٤ حيث أكد خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حينها بأن المشروع سيتم خلال 48 شهراً، أي في ٢٠١٨، بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.5 مليار دولار (ما يعادل نحو 84.4 مليار ريال) السعودية".

وفي تغريدة أخرى يؤكد: أعلنت جريدة الاقتصادية في سبتمبر ٢٠١٨ بأن العمل في متروالرياض يقوم "على مدار الساعة من العمال والمهندسين الذين يسعون للإنجاز في أعمال المشروع بشكل أسرع، وتسليمه في الوقت المحدد بنهاية العام المقبل 2019." تجاهل الخبر ذكر تكلفة المشروع السعودية.

ويستذكر في تغريدة أخرى: في يناير عام ٢٠٢٠ صرح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي بأن بدأ تشغيل سيكون في ذات العام ٢٠٢١ بتكلفة ١٠٧ مليار ريال، أي بزيادة أكثر من ٢٣ مليار من ميزانية المشروع المعلنة في ٢٠١٤ السعودية.

وفي النهاية يؤكد: "يحق لنا أن نتساءل ليس فقط عن أسباب تأخير المشروع الذي استغرق إطلاقه مدة أطول من مدة صناعة القطارات، بل وعن ميزانية المشروع الغامضة التي تزداد فجأة، ويتم التعمد عن عدم ذكرها غالبا.. من يحاسب المسؤولين ويراقب عملهم في غياب انتخابات حرة نزيهة؟ نترك لكم الإجابة."