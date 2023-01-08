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شاهد.. رئيس الوزراء الاسرائيلي في نادي الذئاب

الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

وصف المختص بالشأن الاسرائيلي محمد مصالحة، وصف الكيان الصهيوني بنادي ذئاب سيطر فيه ذئبان علی مروضهم.

العالم - خاص بالعالم

وقال مصالحة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"الكيان الصهيوني عبارة عن نادي ذئاب وبنيامين نتنياهو مروض قد تمكن لسنوات عديدة من ترويض هذه الذئاب، وإلقاء الذهاب الخارجين عن طوعه خارج الحظيرة، لكن الوضع قد اختلف اخيراً".

وأضاف مصالحة:"عدد من الذهاب التي ادخلها نتنياهو الی حظيرته مثل سموتريتش وبن غفير ومتطرفين اخرين هم من المستوطنين وعددهم يصل الی 17 عضو كنيست وهم خطيرون جداً ليس فقط علی القضية الفلسطينية والتواجد الفلسطيني في القدس وليس فقط علی مستقبل الجماهير العربية داخل المناطق المحتلة عام 1948، وانما علی مستقبل "اسرائيل" نفسها".

وأوضح ان وجود هؤلاء خطر علی ماتبقی من كذبة الديمقراطية في الاراضي المحتلة، فوجودهم سوف يتسبب الی انقلاب ينهي الديمقراطية ويحكم الشريعة اليهودية في البلاد.

وحذر المختص بالشأن الاسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو يدوس حالياً علی فوهة بركان كبير جداً.

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