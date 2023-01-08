رئيسي يؤكد خلال استقباله سفير روسيا الجديد على العلاقات الثنائية الاستراتيجية

العالم - إيران

وتسلّم الرئيس رئيسي اليوم الأحد أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد آلكسي ددوف، مؤکدا على العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين طهران وموسکو قائلا: هناك أرضيات جيدة للتعاون الثنائي بين إيران و روسيا في مختلف المجالات.

وأشار رئيسي إلى تعزيز التعامل الدبلوماسي بين طهران و موسکو، مشددا على تطوير العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

بدوره وصف سفير روسيا الجديد لدى طهران تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل من أولويات برامجه وأعماله في الفترة‌ الحالية، وقال: التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين ايران و روسيا سبب لخيبة أمل البلدان الغربية من سياسة فرض الحظر.