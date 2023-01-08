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رئيسي يؤكد خلال استقباله سفير روسيا الجديد على العلاقات الثنائية الاستراتيجية

رئيسي يؤكد خلال استقباله سفير روسيا الجديد على العلاقات الثنائية الاستراتيجية
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز التعامل الدبلوماسي بين طهران و موسکو، مشددا على تطوير العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين طهران و موسکو.

العالم - إيران

وتسلّم الرئيس رئيسي اليوم الأحد أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد آلكسي ددوف، مؤکدا على العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين طهران وموسکو قائلا: هناك أرضيات جيدة للتعاون الثنائي بين إيران و روسيا في مختلف المجالات.

وأشار رئيسي إلى تعزيز التعامل الدبلوماسي بين طهران و موسکو، مشددا على تطوير العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

بدوره وصف سفير روسيا الجديد لدى طهران تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل من أولويات برامجه وأعماله في الفترة‌ الحالية، وقال: التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين ايران و روسيا سبب لخيبة أمل البلدان الغربية من سياسة فرض الحظر.

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