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ائتلاف 14 فبراير البحريني يؤكد التزامه بمحور المقاومة 

ائتلاف 14 فبراير البحريني يؤكد التزامه بمحور المقاومة 
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

جدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير العزاء لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي والأمة الإسلامية ومحور المقاومة في الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.

العالم- البحرين

وقال الائتلاف في بيان له إن هذه الذكرى تعود بزخم أكبر مع تقادم الأيام، وما غليان الشعوب فيها إلا خير انعكاس لهذا الزخم، ما يؤكد أن خط الشهيدين القائدين والشهيد الشيخ نمر النمر وشهداء محور المقاومة مستمرٌ في مقارعة الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني المجرم وحلفائه من المطبعين سرا وعلانية، والوقوف بحزم ضد جرائمهم الدموية في البلدان الإسلامية متصاعد، مضيفا «فهؤلاء الشهداء مدرسة بنت أسسها على الحق، فلا تراجع ولا استسلام أمام الطغاة المستكبرين، ولإن مضى شهيد في سبيل هذه المسيرة فآلاف غيره ينتظرون».

وأكد ائتلاف 14 فبراير بهذه المناسبة تمسكه وتمسك شعب البحرين بمحور المقاومة وتخندقهما معه واستعدادهما للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للأمة.

وجدد في ختام البيان العهد مع الشهداء القادة ودمائهم الزكية الطاهرة على المضي قدما في مجابهة الاستكبار العالمي ومشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفض تدنيس أرض البحرين بوجود الكيان الغاصب، ومواجهة مؤامراته الإجرامية وخطط تهويد البلاد انطلاقا من العاصمة المنامة والعمل على إخراج الوجود العسكري الأمريكي من المنطقة.

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