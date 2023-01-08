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الخارجية العراقية: ندعم وجود حركة تضامنيَّة معلنة تجاه فلسطين

الخارجية العراقية: ندعم وجود حركة تضامنيَّة معلنة تجاه فلسطين
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن القضيَّة الفلسطينيَّة وجدانية ولها تجليات في الاجتماع والسياسة والهاجس اليوميّ للعراق، فيما اشار إلى أن العراق يدعم وجود حركة تضامنيَّة معلنة تجاه فلسطين .

العالم - العراق

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل مبعوث رئيس السلطة الفلسطينيّة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز التعاون الثنائيّ بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليميَّة، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة، وأكَّد الوزير على أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة وجدانية ولها تجليات في الاجتماع والسياسة والهاجس اليوميّ للعراق، مُؤكَّدًاً؛ على وحدة الموقف الفلسطينيّ وأهميَّة ذلك للمسار الإستراتيجيّ المنشود لحقوق شعبها".

وأضاف الوزير، أنَّ "العراق يدعم وجود حركة تضامنيَّة معلنة تجاه فلسطين وقضيتها، مًضافًا للتنسيق إقليميا ودوليا بهذا الشأن"، داعيًا إلى "ضرورة أنَّ تكون القضيَّة الفلسطينيَّة الجزء الأهم في الأجندة العربيَّة وشاغل جماعيّ لمجموع أطرافها".

وطالب بـ"تشكيل مجموعة اتصال تعنى بالقضيَّة الفلسطينيَّة، والعمل على إيجاد شبكة إقليميَّة وبامتدادات دوليَّة مُتعددة الأطراف".

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الخارجية العراقية: ندعم وجود حركة تضامنيَّة معلنة تجاه فلسطين

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