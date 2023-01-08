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فنلندا: لن يتم نشر أسلحة نووية على أراضينا حتى بعد الانضمام للناتو

فنلندا: لن يتم نشر أسلحة نووية على أراضينا حتى بعد الانضمام للناتو
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، بأنه لن يتم نشر أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية بعد انضمام هلسنكي إلى حلف "الناتو".

العالم-اوروبا

وقال هافيستو: "لم تقدم فنلندا أي شروط مسبقة عند التقدم لعضوية الناتو، لأنها لا تريد تضييق نطاقها. لكن من الواضح أنه لن تكون هناك أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية حتى بعد اكتمال العضوية."

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد في 18 مايو 2022، طلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف، وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف من قبل دولتين فقط من أصل 30 وهما هنغاريا وتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الحلف اعتبارا من هذا العام 2023، مبينا أن القرار رهن بموافقة البرلمانين التركي والهنغاري.

وقال ستولتنبرغ في حديث لوكالة "فرانس برس": "أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023) لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والهنغاري اللذين لم يصادقا على الاتفاقية بعد".

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فنلندا: لن يتم نشر أسلحة نووية على أراضينا حتى بعد الانضمام للناتو

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