الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب في البرازيل

اعتقال أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب في البرازيل
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم مقاطعة برازيليا إيبانيز روشا، أن قوات الأمن البرازيلية، اعتقلت أكثر من 400 شخص من مثيري الشغب في العاصمة، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق مباني حكومية حساسة.

العالم-الامريكيتان

وكتب الحاكم على حسابه في "تويتر: "تم بالفعل اعتقال أكثر من 400 شخص وسيدفعون ثمن الجرائم المرتكبة، نواصل العمل لتحديد هوية المشاركين المتبقين في الهجمات الإرهابية في المقاطعة الفيدرالية التي ارتكبت بعد ظهر اليوم، ونواصل استعادة النظام".

وفي وقت سابق يوم الأحد، اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، حواجز الشرطة متجهين نحو مبنى الكونغرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، كما اقتحموا أراضي قصر بلانالتو، والمقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا.

الأمر الذي رفضه العديد من رؤساء العالم، معربين عن إدانتهم لأحداث العنف التي وقعت في العاصمة البرازيلية، ومقدمين الدعم للشعب والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

روابط ذات صلة

أول تعليق علني من بايدن على الشغب في البرازيل

تأبين مهيب للشهيد القائد قاسم سليماني في البرازيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب في البرازيل

أول تعليق علني من بايدن على الشغب في البرازيل

بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق الكونغرس ومقر الرئاسة... الرئيس البرازيلي يفرض حالة الطوارئ في البلاد

رد فعل أمريكا على أحداث برازيليا

بالفيديو.. لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس

فنلندا: لن يتم نشر أسلحة نووية على أراضينا حتى بعد الانضمام للناتو