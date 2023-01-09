بالفيديو.. صحفية أجنبية تكشف الوجه الحقيقي لحرية التعبير في السعودية

العالم - السعودية

واشار "عبدالله السالمي" أن "الصحفية تقول أن هناك خطر حقيقي يهدد كل من يحاول التعبير عن رأيه أو ينتقد سياسة بن سلمان ..!"

وتشرح الصحفية تجربتها قائلة: "بعد ستة أشهر طويلة من محاولة الحصول على تأشيرة صحفي تمكنت أخيرا من الصول إلى السعودية لتغطية الإصلاح . رافقنا مشرفون حكوميون كانوا يراقبون عن كثب كل ما نقوله ونفعله. الرسالة التي وصلتنا إن هذه الإصلاحات تخضع لرقابة مشددة. من الواضح أن هذه الإصلاحات ما زالت تتأرجح."

وتشدد الصحفية: "هناك مشكل واضحة لايريد الناس التحدث عنها عندما تكون أسئلة حول حرية التعبير. لكن فقط اتضح بأن مراقبنا الحكومي ظهر. هذا فقط يوضح المجازفة الحقيقة والخطر الحقيقي للتحدث علنا هنا في السعودية وأن يكون لك رأي وأن تنتقد أي شيء له علاقة بنظام بن سلمان."