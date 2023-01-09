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احياء الذكرى السنوية الثالثة لقادة الشهدا في شمال لبنان

احياء الذكرى السنوية الثالثة لقادة الشهدا في شمال لبنان
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أحيت حركة التوحيد الاسلامي في مدينة طرابلس شمال لبنان ذكرى قاسم سليماني، في لقاء علمائي ضم علماء ورجال دين من مختلف الطوائف اللبنانية، في حضور ومشاركة رئيس المكتب السياسي في الحركة صهيب سعيد شعبان، رئيس مكتب الدعوة الشيخ محمد الزعبي، أعضاء مجلس أمناء الحركة وعلماء من مكتب الدعوة.

العالم _ لبنان

حضر اللقاء مسؤول الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد، عضو المجلس السياسي لـحزب الله محمد صالح، ممثل المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني الشيخ مازن بكري، الشيخ محمد حيدر ممثلا المفتي الجعفري في جبيل وكسروان عبد الامير شمس الدين، ممثل تجمع العلماء المسلمين الشيخ مصطفى ملص، المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد، ممثل الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ عبد الغني مستو، إمام مسجد بريقع في النبطية الشيخ أحمد مراد، الأب إبراهيم السروج والشيخ أحمد عاصي.

واختتم اللقاء الذي أعقبه مأدبة غداء، بتقديم درعين تكريميتين من شعبان الى رئيس المؤتمر وأمينه العام.

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