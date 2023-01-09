الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: وفاتان و 135 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: وفاتان و 135 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 135 إصابة ووفاتین إثنتین بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و562 الفا و60 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و710 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و336 الفا و489 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و244 الفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل اعلنت اللجنة المركزية لمكافحة كورونا في إيران، انه بعد الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة : 107 اصابة وحالتان وفاة جديدة بكورونا في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

بالفيديو.. القطاع الصحي بتعز في حالة مأساوية بسبب الحصار

بعد إختراقها سعودياً.. هل جمّلت "ويكيبيديا" صورة إبن سلمان؟

الصحة الإيرانية: وفاتان و 135 إصابة جديدة بكورونا

اصدار الاحكام الاولية للمتهمين في الحادث الإرهابي في حي خانه باصفهان 

جبهة العمل الإسلامي.. دماء المقاومين كانت لرفع الظلم والضيم عن المظلومين والمستضعفين