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السودان: لجنة تفكيك نظام 30 يونيو تعمل لحل القضايا الخلافية

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

خمس قضايا عالقة يجري النقاش حولها ضمن الاتفاق الاطاري بين قوى الحرية والتغيير المركزية والعسكر ليتم  بعدها التوقيع علي الاتفاق النهائي وصولًا لحكومة مدنية خالصة.

العالم - مراسلون

من بينها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي بدأت اجتماعاتها وتستمر لمدة ثلاثة أيام، اللجنة السابقة لتفكيك النظام السابق اقرت بوجود اخطاء صاحبت تلك التجربة أدت لاضعافها.

وتواجه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو العديد من التحديات أهمها سيطرة النظام السابق على مفاصل الحكم بطريقة غير مباشرة واصلاح النظام العدلي الذي يقف حجر عثرة امام تنفيذ سياسات اللجنة.

وتسعي اللجنة القادمة لتوحيد الشارع السوداني تجاه الاتفاق الاطاري واعطائه اي الاتفاق فسحة من الوقت لمعرفة نوايا العسكر من هذا الاتفاق للمرة الأخيرة باعتباره يلبي جزءأً كبيرًا من طموحات الشعب السوداني اهمها انسحاب العسكر من العملية السياسية.

إذن الكثير من العوائق تواجه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يقابلها عزم واصرار على تجاوزها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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