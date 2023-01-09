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بانوراما: أعداء ايران يستهدفون نقاط قوتها وهل اقتربت نهاية الأزمة السودانية؟

بانوراما: أعداء ايران يستهدفون نقاط قوتها وهل اقتربت نهاية الأزمة السودانية؟
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما لهذه الليلة، تأكيد قائد الثورة الاسلامية اية السيد علي خامنئي ان انتفاضة قم اعادت لايران هويتها الاسلامية التاريخية، وكذلك انطلاق اعمال مؤتمر خارطة الطريق حول تجديد عملية تفكيك النظام السابق في الخرطوم.

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية السيد علي خامنئي خلال استقباله جمع من أهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية عام 1978 ان انتفاضة قم اعادت لايران هويتها الاسلامية التاريخية و حول اعمال الشغب الاخيرة اشار القائد الى أن أعمال الشغب الأخيرة كانتْ تستهدف نقاط القوة في ايران وأمنها وليس نقاط الضعف كما يدعي البعض، واصفاً ذلك بالخيانة.

ولمناقشة هذه الملف يستضيف برنامج "بانوراما" الخبير في الشؤون الدولية محمد قادري.

وانطلقت اعمال مؤتمر خارطة الطريق حول تجديد عملية تفكيك النظام السابق في الخرطوم، ضمن فعاليات تستمر اربعة ايام هي احدى بنود المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري من المكون العسكري والقوى المدنية .عملية تعهد حيالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بانسحاب الجيش من الحياة السياسة، وتسليم قيادة المرحلة الانتقالية للمدنيين.

ولمناقشة هذه الملف يستضيف برنامج "بانوراما" امين عام حزب الامة القومي الواثق البرير.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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