بانوراما: أعداء ايران يستهدفون نقاط قوتها وهل اقتربت نهاية الأزمة السودانية؟

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية السيد علي خامنئي خلال استقباله جمع من أهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية عام 1978 ان انتفاضة قم اعادت لايران هويتها الاسلامية التاريخية و حول اعمال الشغب الاخيرة اشار القائد الى أن أعمال الشغب الأخيرة كانتْ تستهدف نقاط القوة في ايران وأمنها وليس نقاط الضعف كما يدعي البعض، واصفاً ذلك بالخيانة.

ولمناقشة هذه الملف يستضيف برنامج "بانوراما" الخبير في الشؤون الدولية محمد قادري.

وانطلقت اعمال مؤتمر خارطة الطريق حول تجديد عملية تفكيك النظام السابق في الخرطوم، ضمن فعاليات تستمر اربعة ايام هي احدى بنود المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري من المكون العسكري والقوى المدنية .عملية تعهد حيالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بانسحاب الجيش من الحياة السياسة، وتسليم قيادة المرحلة الانتقالية للمدنيين.

ولمناقشة هذه الملف يستضيف برنامج "بانوراما" امين عام حزب الامة القومي الواثق البرير.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.