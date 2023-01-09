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إعلام: نصف سكان فنلندا يعارضون نشر قاعدة للناتو في البلاد

إعلام: نصف سكان فنلندا يعارضون نشر قاعدة للناتو في البلاد
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات مسح، نشرت اليوم الاثنين، وفق قناة MTV ا الفنلندية، أن حوالي نصف المشاركين لايؤيدون إنشاء قاعدة عسكرية دائمة لحلف الناتو على أراضي هذه الدولة بعد دخولها في الحلف.

العالم _ أوروبا

ووفق بيانات المسح، "أظهر الاستطلاع، أن أكثر من 48% يعارضون إنشاء قاعدة عسكرية دائمة للناتو في فنلندا، و39% يؤيدون ذلك (إنشاء قاعدة)".

يشار إلى أن 1009 أشخاص شاركوا في الاستطلاع في الفترة من 27 ديسمبر 2022 إلى 4 يناير 2023. تم إجراؤه عبر الهاتف، وتمثل عينة عشوائية مأخوذة من نظام معلومات السكان الفنلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما.

في 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات هذه الدول إلى الناتو من عدة دول في الحلف، من بينها تركيا.

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