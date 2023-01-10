بالفيديو.. منهج السعودية في اغتيال الشخصيات اليمينة

العالم - خاص بالعالم

وقال حرب، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن النظام السعودي يتخذ الاغتيالات كمنهج له في الداخل والخارج، معتبرين الاعدامات في الداخل السعودي بناء على اتهامات ملفقة ومحاكمات صورية بانها اغتيلات بحق الشخصيات السعودية في الداخل مثل اعدام الشيخ نمر النمر.

واوضح الباحث السياسي، أن النظام السعودي له تاريخ طويل وعريض ومستمر في الاغتيالات الخارجية، حيث إن هناك تقارير يمنية تشير الى اغتيال النظام السعودي لاكثر من 400 شخص في محافظة عدن خلال السنوات الخمسة الماضية، مؤكدين ان الاغتيال هو منهج واسلوب يمارسه النظام السعودي لاخضاع ومواجهة خصومه.

وكشف الباحث السياسي، أن هناك تقارير للاستخبارت السعودية تؤكد بان السعودية هي من اغتالت ابراهيم الحمدي في عام 1977 وكذلك هناك شهادات نقلتها الصحف القطرية والخليجية عن مسؤولين يمنيين بان هناك خلية اغتيالات في اليمن يرأسها الملحق العسكري ناصر الفهادي باشراف السفير محمد آل جابر، وهذا دليل على أن اغتيالات السعودية ممنهجة، حيث أن هناك مؤسسة للاغتيالات يتم تشكيلها في السفارة السعودية سواء في اليمن او غيره، مشيرا الى أن اغتيالات السعودية في اليمن لها طابع آخر نسبة الى احتدام الصراع والى النظرة السعودية المتعالية لليمن حيث أنها تعتبره دولة ملحقة بالسعودية، وهذه النظرة وهذا التعامل الدوني لليمن يجعلها ان تستهل عمليلات الاغتيال فيه.

وأكد حرب، أن اغتيال الشهيد صالح الصماد عام 2018 هو أبرز الاغتيلات السعودية في المرحلة الاخيرة، مشيرين الى ان عملية الاغتيال تمت بطائرة اميركية ولكن باستخبارات ودعم لوجستي سعودي على الارض.

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