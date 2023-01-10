فضيحة شابة سعودية في ملهى ليلي يشعل تويتر!

العالم- السعودية

وكتب "أنيس منصور" في تغريدة : "متداول.. #السعودية... مشهورة السناب #فوز_العتيبي تقوم بتشويه صورة المجتمع السعودي والجزيرة العربية بنشر محتوى خادش للحياء والدين والقبيلة ومخالف للأنظمة! تعليقكم؟"

وکتب "أنيس منصور" في تغريدة اخرى: "تشويه ممنهج لـ قبيلة #عتيبه_الهيلا البداية سجن شيخ القبيلة ثم عرض مسلسلات تسيء الى سمعة القبيلة واخير دعم السقط والشواذ وتصديرهم من عتيبه بالسيوشال ميديا مثل #فوز_العتيبي وكل ساقطة من بنات القبائل. في كل قبيلة نذيلة وستبقى عتيبة قبيلة شامخة عزيزة هم الاصالة والحشمة"

كما نشر "انيس منصور" مقطع فيديو لـ"فوز العتيبي" مرفق بهذه التغريدة: "ترددت كثير في نشر الفيديو ولكن في النهاية قررت انشره ولن ابالي بردود الافعال ونعيق الذباب هذا ما يحدث في بلد الحرمين الشريفين بنات سعوديات بقيادة #فوز_العتيبي في وضع ساقط يخدش حياء وعزة القبيلة في الجزيرة العربية اين الدين والاخلاق والحشمة والقبيلة #عطنا_صورة_من_تصويرك"

ووفقاً للفيديو الذي نشرته "فوز العتيبي" عبر حسابها على “سناب شات“، فقط ظهرت وهي ترقص برفقة فتيات أخريات بطريقة أثارت غضب السعوديين، لما تضمنته من حركات مخلة دون خجل أو خشية من العقاب.

الفيديو أثار موجة غضب واستياء عارمة على موقع “تويتر”؛ حيث طالب المغردون بضرورة معاقبتها على ما فعلته من ترويج للشذوذ.

ولا تتوقف الشابة السعودية فوز العتيبي عن نشر مشاهد خادشة للحياء مع زوجها في مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

وينتقد الناشطون ظاهرة الشذوذ الجنسي التي ادخلها ولي العهد السعودي محمد أبن سلمان على بلد الحرمين الشريفين، عبر هيئة الترفيه واقامة حفلات ومهرجانات ماجنة.

وتشهد منصات التواصل انتقادات واسعة لهذه الظاهرة الغربية في المجتمع السعودي، حيث ينتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هيئة الترفيه لاقامة حفلات ماجنة وتسهيل الخمور ويتساءلون لماذا أغلب العوائل السعودية يعزفون عن حفلات الترفيه.