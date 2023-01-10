اشجار النخيل في ايران وتمورها.. الرمز والثقافة والحضارة 

خاص بالعالم

اما في الاسلام، يعتبر النخلة شجرة مباركة أعزها الله ورسوله الامين، وقد جاء ذكرها في كتابه العزيز اكثر من 20 مرة.

للنخلة اهمية كبيرة جداً عند اهالي مدينة آبادان كرمزاً للماضي باصالته والحاضر بعطائه، فهي أمّ الاشجار، ثمارها من أطيب الثمار، وعطائها كعطاء الام، وقطوفها من أجمل القطوف وتعتبر تاج المواد.

اذا كنا نريد ان نتكلم عن التمر، فهو خير ممثل للكرم والضيافة في جنوب غرب ايران، واذا كنت ضيفاً فالعرب في آبادان سيضيفونك في مضايفهم، القهوة العربية مع التمر، وهذا ان دل على شيء، فهو يدل على الحفاوة بالضيف وايضاً الترحاب والتقدير، وايضاً الامتنان للضيف لمجيئه الى جنوب غرب ايران.

اشجار النخيل كانت ولاتزال مرمزاً ثقافايً وحضارياً ووطنياً، واصبحت مصدر الهام للشعراء والادباء الذين تغنوا بها كثيرا.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..