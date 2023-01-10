إيران والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لموسم الحج القادم

العالم - إيران

وكان وزير منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية صادق حسيني، قد توجه إلى السعودية في زيارة بدعوة من وزارة الحج والعمرة السعودية، لإجراء مفاوضات بشأن حج التمتع للموسم القادم.

وجرت المفاوضات ومراسم الوقيع على مذكرة التفاهم لموسم الحج القادم بين رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، في أجواء ودية تماما، حيث تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن الموضوعات المرتبطة بأداء مناسك الحج للموسم القادم.

وسيتم إيضاح تفاصيل مذكرة التفاهم لموسم الحج القادم، بعد عودة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له إلى إيران.

وكانت الدعوة السعودية إلى الوفد الإيراني لزيارة معرض "إكسبو الحج" لتعميم الخدمات الإلكترونية في شؤون الحج، ولم يعقد اجتماع رسمي لمناقشة وضع حج التمتع مع المسؤولين الإيرانيين، وقد تم الاتفاق على مذكرة التفاهم الأساسية في اجتماع على الفضاء الافتراضي بين الجانبين.