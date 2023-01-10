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مسؤول اسرائيلي يكشف عن الجهة التي أقنعت واشنطن باغتيال سليماني

مسؤول اسرائيلي يكشف عن الجهة التي أقنعت واشنطن باغتيال سليماني
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، تمير هايمان، أن الكيان الصهيوني أقنع أمريكا بأن قائد الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين.

العالم - الإحتلال

وقال هايمان في حديث لموقع jewish news، إن "الإحتلال الصهيوني أقنع الولايات المتحدة بأنشطة سليماني ضد الأمريكيين، بينما امريكا كانت تركز بشكل أساس على محاربة الإرهاب، وليس إيران".

وأشار هايمان:"أننا قدمنا ​​المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المشتركة، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، اقتنعوا (الأمريكان) بأن "سليماني" كان يمثل تهديدا مباشرا لأرواح الأمريكيين وموقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سليماني كان فريدا ولديه قدر هائل من القيادة. كان بإمكانه الوقوف على تلة في سوريا وتحديد كيفية تنفيذ الاستراتيجية التي صممها ووافق عليها مع قائد الثورة الاسلامية قبل ساعات قليلة".

واعتبر هايمان أن "اغتيال سليماني جعل الشرق الأوسط أكثر استقرارا.. عندما اختفى، كان لا يزال هناك بناة على الأرض، لكن لم تكن هناك رؤية".

روسيا اليوم

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