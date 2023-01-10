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غوتيريش يرحب بإطلاق السودان المرحلة النهائية من الانتقال السياسي

غوتيريش يرحب بإطلاق السودان المرحلة النهائية من الانتقال السياسي
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.

العالم- السودان

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع الاتفاق الإطاري السياسي في 5 ديسمبر 2022، كما إنها تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة".

وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، لا تزال الأمم المتحدة، من خلال الآلية الثلاثية التي تتألف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ملتزمة بدعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "من أجل ضمان تسوية دائمة، أكد الأمين العام أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني". كما حث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق 5 ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية.

روابط ذات صلة

بيان الأمم المتحدة بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

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غوتيريش يرحب بإطلاق السودان المرحلة النهائية من الانتقال السياسي

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